В Краснодаре открыли памятник Герою России Игорю Яцкову

В стране 19 декабря отмечают День военной контрразведки. Ведомству исполняется 100 лет.

Памятник Игорю Яцкову в Краснодаре открыли специально к этой дате. Мемориал появился на Славянском кладбище, где и похоронен старший оперуполномоченный отдела ФСБ. Он погиб в 2000 году при выполнении воинского долга. В памятной акции приняли участие родственники и близкие капитана Яцкова, начальник управления Федеральной службы безопасности России по Южному военному округу генерал-лейтенант Евгений Григорьев, представители краевой власти и ветераны контрразведки.

«Как сына похоронил. Потому что при подборе офицеров на службу в военную контрразведку, мы уже ищем человека, отвечающего конкретным требованиям, который в будущем будет работать с людьми в госбезопасности», — сказал ветеран военной контрразведки Александр Дзюбенко.

В 2000 году на подразделение, в составе которого находился капитан, в районе села Кири в Чеченской Республике напали боевики. Оперуполномоченный сумел организовать оборону, благодаря этому солдатам и офицерам подразделения удалось укрыться от огня неприятеля и выжить, а сам Игорь Яцков получил ранение и погиб. Ему было всего 27 лет. Звание Героя России оперуполномоченному было присвоено посмертно.

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