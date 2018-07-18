В Краснодаре открыли памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

Памятник Герою России установили на Аллее славы Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Всегда трудно говорить, когда из жизни уходят молодые — сильные, смелые, настоящие патриоты своей Родины. Для нашего города почетно и значимо, что памятник майору Филипову установлен в его родном училище в Краснодаре, где Роман учился покорять небо. Важно, чтобы о подвиге Романа Филипова знали все будущие пилоты, курсанты училища», — сказал глава города Евгений Первышов на торжественной церемонии открытия.

В мероприятии также приняли участие родители, вдова и дочь Романа Филипова, исполняющий обязанности начальника училища Олег Бучельников, депутаты ЗСК и городской думы, представители ветеранских, общественных и патриотических организаций Краснодара.

Монумент представляет собой постамент в виде колонны, на которой установлен бронзовый бюст гвардии майора Филипова. Работу скульптора Салавата Щербакова отливали в архитектурно-строительной мастерской в Кропоткине.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля, подорвав себя гранатой после того, как его окружили террористы. Филипов — выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии летчику звание Героя России. В память о Романе Филипове в Краснодаре 7 февраля прошла панихида. Его 8 февраля похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище Воронежа.

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