В Краснодаре открыли переезд через трамвайные пути на перекрестке Каляева и Гагарина

После завершения реконструкции с 1 августа движение транспорта организовали сразу по двум сторонам улицы Каляева, разделенной рельсами.

Трамвайный переезд и новую схему движения утром 1 августа во время рабочего объезда оценил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Такие локальные изменения по улучшению организации дорожного движения на разных участках и в разных районах Краснодара — правильное дополнение к той масштабной работе по ремонту и реконструкции городских дорог, которую мы проводим благодаря участию в федеральных и региональных программах. Они позволяют эффективнее использовать и развивать существующую улично-дорожную сеть города», — сказал мэр.

Как отметил глава краевого центра, ранее такими изменениями стали строительство нового переезда через трамвайные пути по улице Ставропольской в районе Трамвайной и Селезнева, а также преобразование Зиповского кольца в Т-образный перекресток с ремонтом Офицерского путепровода.

В рабочем совещании также приняли участие заместитель главы Краснодара Артем Доронин, директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, генеральный директор компании ООО «АлМакс-Строй» Александр Агеев, которая финансировала работы.

Как рассказал Артем Доронин, в ходе работ на углу улиц Каляева и Гагарина заменили трамвайные рельсы на участке в 250 м, вместо деревянных уложили бетонные шпалы, сделали ремонт проезжей части по Каляева, а также новое асфальтобетонное покрытие по Гагарина от проезда Труда до улицы Каляева. Кроме того, отремонтировали асфальт на подходах к перекрестку улиц Каляева и Гагарина. На участке Гагарина от Труда до Каляева обустроили дополнительную полосу.

С 1 августа по улице Каляева на участке от Гагарина до Красных Партизан движение осуществляется по двум полосам, разделенным трамвайным полотном, по каждой стороне улицы. Как отметил директор департамента транспорта, таким образом пропускная способность этого участка увеличится в два раза. В обратном направлении — от Гагарина до Красных Партизан через новый переезд для движения доступна нечетная сторона улицы Каляева. Ранее она была тупиковой, упиралась в трамвайные пути.

Как уточнил Артем Доронин, в течение августа на пересечении улиц Каляева и Гагарина для повышения безопасности проезда установят светофор, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне мэр Краснодара Евгений Первышов провел совещание на пересечении Каляева и Гагарина.

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