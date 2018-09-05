В Краснодаре открыли первый в России логистический комплекс компании Stihl

05 сентября в 12:42

Площадь комплекса составила 4 тыс. кв. м, объем инвестиций в строительство превысил 440 млн рублей.

Об этом на торжественной церемонии открытия рассказал сын основателя компании, председатель наблюдательного совета концерна Ханс Петер Штиль. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Василий Швец, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов и глава Краснодара Евгений Первышов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

«Краснодарский край в последние годы последовательно и прочно укрепляет отношения с немецким бизнесом, партнерами, и это приносит свои результаты. Сегодня мы принимаем в семью компанию Stihl с ее собственным логистическим центром, крупнейшим на юге России. Только вперед, к новым вершинам успехам и достижениям», — сказал Швец.

«Для нас важно и значимо, что такой известный концерн как Stihl, который в 2014 году пришел в наш город, развивается, открывает собственный логистический комплекс, который будет осуществлять поставки в 20 субъектов России. Благодарю за высокую оценку Краснодара как стабильного экономического партнера. С 2014 года Краснодар поддерживал компанию-инвестора, и сегодня мы видим результат — первый в России собственный логистический комплекс. Очень рассчитываю, что развитие продолжится, и в дальнейшем вы пройдете такой же путь, как ваш сосед — компания Claas, которая запустила уже вторую очередь завода по производству сельхозтехники», — отметил Первышов.

Как добавил мэр, сейчас в городе работают около 300 предприятий с иностранным капиталом, что наглядно демонстрирует привлекательность города для инвесторов, наличие условий, площадок и инфраструктуры для реализации проектов.

«Сотрудники «дочки» в Краснодаре обладают наибольшим потенциалом: с момента основания фирмы в 2014 году они не только построили и расширили дилерскую сеть, но и улучшили ее качественные показатели. Покупателям Stihl, которые приобретают наши агрегаты в магазинах дилеров, мы гарантируем сервис самого высокого уровня. Именно поэтому в нашем новом здании мы создали современный центр для обучения механиков и продавцов дилеров. И наш высокий оборот, который мы в России в последние годы достигли, говорит о том, что мы все делаем правильно», — заявил Ханс Петер Штиль.

Как рассказал Ханс Петер Штиль, с 2014 года компания работала в арендованных площадях, теперь у нее есть собственный логистический комплекс, который находится в районе Западного обхода. Площадь земельного участка — 0,9 га, объем инвестиций составил около 440 млн рублей. Компания планирует в дальнейшем увеличивать площадь комплекса.

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