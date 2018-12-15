В Краснодаре открыли первый зал для занятий воркаутом

В зале SCALA на улице Казбекской, 1 установили комплекс турников и брусьев
Зал создали за счет Краснодарской краевой федерации воркаута. В нем смогут бесплатно заниматься дети и подростки из малообеспеченных и неблагополучных семей.
«Это первый в Краснодаре спортивный зал для занятий воркаутом непосредственно в помещении — остальные площадки расположены на открытом воздухе. Здесь могут заниматься дети с семи лет, а также горожане с ограниченными возможностями здоровья. Все мы нацелены на спорт, на здоровый образ жизнь», — рассказал президент Федерация воркаута Краснодарского края Сергей Фетисов.
Вести тренировки будут представители федерации, в том числе чемпионы России и мира — Сандро Парулава, Иван Бузовский, Алексей Гетманенко.
Площадь помещения — 150 кв. м, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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