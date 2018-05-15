В Краснодаре открыли площадку для пляжного волейбола

К событию приурочили турнир, в котором приняли участие полсотни любителей этого вида спорта, в том числе глава города Евгений Первышов.

Участники турнира — местные жители, а также те, кому для игры в волейбол не нужно морское побережье. Соревнования проходили среди смешанных дуэтов. Зачастую партнеры вместе на песок выходили в первый раз.

«Я, как инициатор, заранее ищу перед турниром подходящую девочку. С одной спишусь, с другой. Захочет поиграть или не захочет», — сказал участник соревнований Павел Ершков.

Вместе с любителями на турнир заявились и профессионалы. У игрока кемеровского «Кузбасса» Юрия Зинько сезон в классическом волейболе закончился месяц назад. Его пара с Екатериной Бочарниковой сложилась за неделю до турнира. И если уроженке Сочи песок привычен, то воспитаннику краснодарской динамовской школы пришлось перестраиваться.

«Немного другие мышцы работают. Песок — это специфическая поверхность. Поэтому сразу после сезона полегче. А те, кто после зимы приходит, конечно, очень тяжело встают и просыпаются», — сказал участник соревнований Юрий Зинько.

Оценил площадку и призер Олимпиады Руслан Олихвер. Обладатель серебра Игр в Сиднее в символическом матче открытия помогал команде местных жителей. Их соперник — сборная городской администрации с мэром Краснодара Евгением Первышовым в составе. Сыграли один сет четыре на четыре. Победа — за командой главы краевой столицы.

«Волейбол — это такая игра, где каждый перемещается по периметру площадки. То есть, и подачи были, и игра в атаке была. Я доволен игрой моей команды, которая сегодня участвовала в открытии этого турнира. Мы победили в тяжелой борьбе, и я горжусь, что сегодня у нас есть такое первое спортивное достижение», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Восемь месяцев строительства — и площадка наконец готова принимать гостей. Впереди — полгода пляжного сезона, и пустовать она наверняка не будет.

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