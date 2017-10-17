В Краснодаре открыли самый большой в России завод по выращиванию шампиньонов

Комплекс входит в группу компаний «Магнит». Он рассчитан на производство около 6,5 тыс. т грибов в год.

Завод полного цикла площадью более 50 га находится в краснодарском поселке Дорожном. Полезная площадь выращивания грибов составляет более 23 тыс. кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе розничной сети «Магнит».

Предприятие построено с использованием новейших технологий и оборудования. По данным компании, завод является одним из немногих в России, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство в Краснодаре центра по выращиванию шампиньонов начали в январе. Владелец розничной сети «Магнит» в середине лета приглашал на открытие производства шампиньонов губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Соглашение о реализации проекта по выращиванию грибов ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия»» и администрация Краснодарского края подписали в октябре 2016 года на инвестиционном форуме в Сочи.

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