В Краснодаре открыли седьмой филиал клиники «Екатерининская»

17 августа в 20:24

«Центр женского здоровья и красоты» способен принимать 350 тыс. пациентов в год.

Старт проекту дали представители краевого министерства здравоохранения и глава Краснодара вместе с руководством клиники. Гостей пригласили на экскурсию, они смогли увидеть оборудование, аналогов которому нет на юге России. Работают там одни из лучших врачей страны, которые проходили практику в ведущих клиниках мира.

«Центр репродукции, безусловно, в городе нужен. То, что мы сегодня увидели, это, конечно, серьезный прорыв в технологическом плане. Вы видели — абсолютно современное оброрудование, современная обстановка и современные условия для приема посетителей», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Основное преимущество центра — в комплексном подходе, здесь занимаются не только профилактикой, но и сопровождают пациента на всех этапах наблюдения.

«Основная задача врачей, медицинского персонала Центра репродукции и генетики — оказывать не только врачебную помощь на этом сложном пути, но оказывать сочувствие и сопереживание тем проблемам, которые имеются у семейной пары», — сказала руководитель Центра репродукции и генетики Ольга Астафьева.

«На базе этого центра создана еще и клиника красоты, чтобы можно было восстановиться после родов, можно было заниматься своей красотой, в то время как малышами занимаются наши специалисты, аниматоры. Мы считаем такой проект очень удобным для женщин города и края», — подчеркнула генеральный директор клиники «Екатерининская» Елена Селезнева.

Филиал, как отметили на открытии, способствует развитию высококачественной медицины на Кубани. «Центр женского здоровья и красоты» расположен на улице Кожевенной, в отдельном здании с тремя парковками. Подробную информацию можно получить на официальном сайте.

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