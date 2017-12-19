В Краснодаре открыли школу агротуризма для начинающих бизнесменов

На первом заседании 19 декабря эксперты рассказали, как наладить круглогодичный поток гостей, привлечь людей в сельскую местность, разработать свой бренд и организовать работу экскурсоводов.

А главное — как получить государственную поддержку. Опытом поделились и ведущие предприятия отрасли.

«К этому мероприятию мы подготовили на сайте министерства отдельную страницу, посвященную аграрному туризму. На ней можно будет получить всю необходимую информацию. Там содержится каталог объектов аграрного туризма Краснодарского края с фотографиями и теми услугами, которые они предоставляют. Также на этой странице сгруппированы все меры государственной поддержки», — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Еще несколько лет назад агротуризм на Кубани был новинкой. Тогда подобных предприятий было всего шесть. Сейчас — около 100. Сельский отдых — это гастрономические туры, конные прогулки, охота и рыбалка, экскурсии по сыроварням, пасекам и экофермам.

«На сегодняшний день, я считаю, это одно из перспективных и развивающихся направлений туризма. Почему? Жителям больших городов не хватает общения с живой природой, у них острый дефицит общения с животными, и вообще, наблюдается тяга городского жителя к природе», — отметила руководитель агротуристической фирмы Инга Экзархо.

По словам специалистов, уровень агротуристического бизнеса в Краснодарском крае уже достиг европейского, а некоторые предприятия даже вышли на мировой.

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