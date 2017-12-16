В Краснодаре открыли школу по боксу и кикбоксингу

Это первая подобная муниципальная школа для детей в краевом центре.

«В школе работают заслуженные мастера спорта, известные тренеры. Будем растить здесь будущих чемпионов, помогать детям расти здоровыми, сильными, крепкими, добиваться спортивных рекордов в этих популярных видах спорта, — рассказал директор школы Александр Юрков.

В школе могут обучаться 300 спортсменов. В настоящее время работают три группы, в которых занимаются 39 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Занятия проходят в специально оборудованных классах, оснащенных необходимым инвентарем — матами, горизонтальными и вертикальными стойками. Одно занятие продолжается 45 минут.

Требования для обучения разработаны в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Минспорта РФ. В этом году в школе набрали группы по обучению кикбоксингом. В 2018 году начнется запись на бокс.

Прием в детскую спортивную школу № 9 осуществляется по результатам индивидуального отбора. Документы принимают по адресу улица Черниговская 4, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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