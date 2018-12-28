Завершили строительство четырехполосного участка дороги от улицы Котлярова до Байбакова.

Открыли проезд по улице Зиповской. С 12:00 28 декабря рабочие начали убирать железобетонные блоки, которые ограждали участок. До завершения работ на тротуарах, установки знаков и светофоров движение будет осуществляться по временной схеме.

Мэр Евгений Первышов подчеркнул, что это важный участок дороги, так как он напрямую соединяет улицы Зиповскую, Ростовское шоссе, Московскую и Российскую. Глава Краснодара отметил, что все работы выполнили за счет компании-застройщика.

«Проезжая часть уже сейчас готова для движения транспорта, поэтому принято решение — организовать проезд транспорта, пусть и во временном режиме. Параллельно завершат оставшиеся работы», — сказал Первышов.

Вице-мэр Артем Доронин рассказал, что сейчас на участке протяженностью около 330 м завершили работы по асфальтировке четырехполосной проезжей части, ведут устройство тротуаров. Установят светофоры и дорожные знаки. Планируют расширить до четырех полос участок улицы Зиповской от Байбакова до Московской, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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