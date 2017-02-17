В Краснодаре открыли специальный счет для сбора средств пострадавшим от пожара в самострое

Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома на улице Прокофьева, 3.
Все поступившие деньги будут направлены на оказание материальной помощи жителям дома, для восстановления их имущества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Реквизиты счета:
Р/счет № 40703810330000000106
Краснодарское отделение № 8619
ПАО Сбербанк г Краснодар
ОКОПФ 83
К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300
ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600
КПП 230901001 ОКОНХ 98600
БИК 040349602 ОКПО 02939632
ОГРН 1032335004943 ОКФС 53
В платежном поручении указать: пожертвования пострадавшим от пожара в Краснодаре в феврале 2017 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в храмах Екатеринодарской епархии также проведут сбор средств для пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре.
В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.
В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3.
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