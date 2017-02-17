В Краснодаре открыли специальный счет для сбора средств пострадавшим от пожара в самострое

Краснодарское краевое отделение общественной организации «Российский Красный Крест» 17 февраля открыло расчетный счет, на который можно перечислить средства в помощь жителям горевшего дома на улице Прокофьева, 3.

Все поступившие деньги будут направлены на оказание материальной помощи жителям дома, для восстановления их имущества, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Реквизиты счета:

Р/счет № 40703810330000000106

Краснодарское отделение № 8619

ПАО Сбербанк г Краснодар

ОКОПФ 83

К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300

ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600

КПП 230901001 ОКОНХ 98600

БИК 040349602 ОКПО 02939632

ОГРН 1032335004943 ОКФС 53

В платежном поручении указать: пожертвования пострадавшим от пожара в Краснодаре в феврале 2017 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в храмах Екатеринодарской епархии также проведут сбор средств для пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре.

В краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3.

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