В Краснодаре открыли тысячный магазин сети «Фасоль»

29 ноября в 20:16

В церемонии открытия принял участие руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Торговый объект стал 45-м в Краснодаре, он является крупнейшим в Южном федеральном округе. Его площадь — почти 500 кв. м.

«Франчайзинговая программа «Фасоль» направлена на развитие малого бизнеса и соответствует высокому уровню стандартизации и контроля качества поставляемой продукции. Но главное преимущество этой сети магазинов — независимость от внешних экономических факторов», — отметил Роман Куринный.

В феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи администрация региона и компания «МЕТРО Кэш энд Керри Россия» заключили соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса края в сфере торговли. Благодаря этому Краснодарский край стал пилотным регионом для развития новых проектов компании.

Генеральный директор компании Джери Калмис поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны администрации края и подчеркнул, что малый бизнес действительно является мотором экономики, поэтому компания будет и дальше поддерживать предпринимательство.

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