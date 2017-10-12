В Краснодаре открыли выезд на Северный мост со стороны улицы Новороссийской

Ранее на участке улицы Новороссийской, который прилегает к путепроводу, ограничили движение.

Такие меры были приняты в связи с проведением технических работ. Однако ограничение вызвало большие пробки.

На месте проведения работ побывал мэр Краснодара Евгений Первышов. Об этом сообщил помощник главы города Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook. Выезд на Северный мост открыли 12 октября.

«Улица Новороссийская, 6:00. Выезд на Северный мост открыт. Ехать можно», — написал он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре из-за ремонта на улице Новороссийской изменили маршрут автобуса № 10.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма.

Краснодарский студент Валерий Лебедев 15 июня во время прямой линии рассказал президенту РФ Владимиру Путину о плохом состоянии улицы Новороссийской. Он спросил президента, может ли быть дорога в таком состоянии. Затем он показал на видео улицу Новороссийскую.

К ремонту улицы Новороссийской приступили в августе.

Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок. В график ремонта включили 51 участок.

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