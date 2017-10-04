В Краснодаре открыли выставку «История русской журналистики»

Экспозиция представлена в краевой универсальной научной библиотеке имени Пушкина.

Выставка «История русской журналистики» посвящена 205-летию со времени начала издания одного из самых передовых журналов XIX века «Сын Отечества».

В экспозицию вошли журналы, издаваемые в России в позапрошлом столетии. Это «Вестник Европы», «Сын Отечества», «Русский вестник», «Современник», «Отечественные записки», «Московский телеграф», «Москвитянин», «Русское богатство».

Первоначально «Сын Отечества» был историческим и политическим журналом. В нем появился постоянный литературный отдел, который включал художественные произведения, критику и библиографию. В журнале печатали свои стихи Александр Пушкин, Василий Жуковский, Антон Дельвиг. Журнал выходил в Санкт-Петербурге. Издателем был Николай Греч.

Посетители выставки могут познакомиться с воспоминаниями современников, причастных к изданию литературных журналов XIX века. Выставка продлится до ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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