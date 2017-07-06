В Краснодаре открыли выставку памяти писателя Даниила Гранина

06 июля в 09:58

Экспозицию разместили в Краснодарской краевой библиотеке имени А. С. Пушкина.

Выставка «Автор честных историй о времени и человеке» посвящена памяти писателя Даниила Гранина. В экспозицию вошли художественные произведения писателя. Читатели библиотеки смогут познакомиться и с литературоведческими изданиями.

Даниил Гранин был участником Великой Отечественной войны. Он являлся Кавалером ордена святого Андрея Первозванного, Героем Социалистического труда, лауреатом государственных премий СССР и России. Гранин был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 июля на 99-м году скончался писатель Даниил Гранин.

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