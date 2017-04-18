В Краснодаре открылось онлайн-голосование за лучший дизайн баннеров

В Краснодаре 18 апреля стартовал второй этап открытого конкурса на лучший дизайн баннеров для ограждений на улицах города.

«Всего поступило 89 вариантов оформления от 21 автора, дизайн-студий и рекламных агентств. Все работы уникальны и достойны бороться за звание лучших. Это, в первую очередь, говорит о большой любви к городу, желании и готовности дизайнеров, художников, архитекторов сделать его современнее, делиться своим интеллектуальным и творческим трудом. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — сказал Евгений Первышов.

Варианты дизайна баннеров размещены в специальном разделе на официальном интернет-портале администрации города. Напротив изображений указаны авторы, их пояснения и комментарии. За каждую работу можно проголосовать.

Система голосования настроена таким образом, что необходимо выставить оценки всем представленным проектам, только после этого будет активна кнопка «проголосовать». Организаторы также добавили, что, учитывая большой интерес к конкурсу и тот факт, что дизайн-макеты продолжают поступать, принято решение вести прием заявок до 21 апреля. Все присланные до конца этой недели предложения по баннерам для ограждений на электронную почту concept@krd.ru также будут размещены в указанном разделе.

Кроме того, увеличены сроки проведения онлайн-голосования. Оно продлится до 1 мая включительно. По словам организаторов, это позволит максимально большему количеству жителей города оценить предложенные варианты баннеров для заборных конструкций и выбрать лучшие.

После завершения голосования будут подведены промежуточные итоги. Лучшие дизайн-проекты определит специальная комиссия, которая рассмотрит и оценит работы, в первую очередь набравшие наибольшее количество баллов. В состав комиссии войдут дизайнеры, художники, представители городского департамента архитектуры и градостроительства. Проведет итоговое заседание глава Краснодара Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 апреля объявили конкурс на лучшее оформление баннеров, которые скрывают строительные заборы на главных улицах города.

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