В Краснодаре открылся Центр развития беспилотного авиамоделирования

23 апреля в 08:48

Символическую ленточку перерезал руководитель департамента инвестиций Кубани Юрий Волков.

В церемонии участвовали и «умные» машины — цветную полоску поднял в воздух коптер. Такие аппараты помогают спасателям искать людей и оперативно обнаруживать лесные пожары.

«Эти технологии могут использоваться и в сельском хозяйстве, и в решении каких-то архитектурных задач. Это новые технологии, инновации, которые так необходимы нашему региону. Я уверен, что это место будет востребовано как со стороны детей, так и людей старшего возраста», — сказал Юрий Волков.

Гостям рассказали об истории коптеров. Желающие могли сами собрать аппарат и протестировать его. Самая большая очередь собралась у авиасимулятора. На таких отрабатывают маневры профессиональные летчики. Теперь курсы высшего пилотажа доступны и кубанцам.

«Углубленные с пониманием электроники. Там будет пайка, инженерия, 3D-печать. Все это будет включено в пласт по созданию дронов», — отметил директор Центра развития беспилотной авиации Краснодара Артем Кулигин.

Обучать азам авиамоделирования и пилотирования готовы и детей, и взрослых.

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