В Краснодаре открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Он располагается на втором этаже ТРЦ OZ Mall рядом с магазинами «М-Видео» и «Эльдорадо».

«Краснодар — крупный транспортный узел, который должен будет пропустить большое число болельщиков, едущих на матчи. Центр находится рядом с аэропортом, что позволит быстро и без проблем получить паспорта болельщиков гостям и жителям Краснодара, выезжающим на отдых в Сочи и имеющим билеты на матчи ЧМ-2018», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Центр выдачи паспортов болельщика будет работать каждый день с 11:00 до 20:00 без перерывов и выходных до окончания чемпионата мира по футболу 15 июля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

Паспорт болельщика (FAN ID) обеспечивает высокую степень безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий и дает его обладателю бонусы, главные из которых — возможность быстрого доступа на спортивные объекты и бесплатное пользование общественным транспортом, перевозящем болельщиков в период проведения ЧМ-2018. Иностранцам FAN ID дает право на безвизовый въезд в страну на футбольные матчи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник