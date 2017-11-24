В Краснодаре открылся домик Деда Мороза

В краевой столице его поставили уже в десятый раз.

Возле дворца искусств «Премьера» дети и взрослые выстроились в большую очередь, для того чтобы отправить свои мечты и желания в Великий Устюг — лично Деду Морозу.

— Мы обсуждаем, что он хочет, потому что Дед Мороз не может дарить дорогие подарки. Поэтому я с ним обсуждаю, что написать, чтобы это мог подарить Дед Мороз.

— Я написал Деду Морозу, что я хочу часы-телефон, по которым можно звонить.

Кроме уже заявленных в письмах подарков, каждый отправитель может получить еще один. Авторов самых интересных посланий, красочных рисунков или поделок ждут сюрпризы в театре «Премьера» на праздничной елке 6 января.

Вернуться на ленту

Источник