В Краснодаре открылся крупнейший на юге России дилерский центр Mitsubishi-motors

Представлять бренд в регионе теперь будет компания «Юг-Авто».

Она подписала партнерское соглашение с бизнесменами из Японии. Площадь дилерского центра — около 6 тыс. кв. м. В салоне представлен весь модельный ряд. Владельцы автомобилей могут пройти полное техобслуживание, клиентам доступны льготные программы кредитования и страхования, а также trade-in.

«Краснодар является одним из стратегических городов для развития дилерской сети бренда Mitsubishi. Здесь наблюдается численность более 1 млн жителей. И, конечно же, для нас это важный приоритет при выборе направления», — сказал президент компании «ММС Рус» Наоя Накамура.

На встрече обсудили развитие бренда на юге России. Также был подписан протокол о намерениях об открытии второго дилерского центра в Новороссийске. Планируется, что он начнет свою работу до конца этого года.

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