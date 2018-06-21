В Краснодаре открылся международный музыкальный фестиваль «Времена года»

В крае он проходит уже в 16-й раз. Каждый год участники раскрывают одну из национальных тем.

На прошлых праздниках программу фестиваля уже посвящали музыке Армении, Латинской Америки и Италии, а в этот раз будут играть индийские мотивы.

Вместе с артистами Московского камерного оркестра «Времена года» на подмостках выступили и учащиеся детских музыкальных школ со всего края. Подарком для зрителей стал танец индийского виртуоза.

«Очень здорово, что независимо от того, что наши дети территориально не находятся в другой стране, они познают ее культуру, потому что культура, как все мы знаем, не имеет границ, и поэтому наши дети становятся творчески богаче», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

«В течение всего полугодия мы занимались подбором репертуара, потому что это непросто — классический оркестр и музыка Индии. Нам удалось и с культурным центром, и с посольством согласовать репертуар, получить ноты», — пояснил заслуженный артист России Владислав Булахов.

Фестиваль завершится 28 июня. Концерты будут проходить не только в Краснодаре, но и в Горячем Ключе, Туапсинском и Ейском районах.

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