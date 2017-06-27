В Краснодаре открылся молодежный форум

Он проходит в преддверии ХIV Конференции городов-партнеров России и Германии. Торжественное открытие форума состоялось 27 июня в Кубанском государственном технологическом университете.

Участников мероприятия приветствовал заместитель главы администрации Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Надеемся, что в течение нескольких дней работы форума молодые люди из Германии и России обретут полезный опыт в различных сферах и областях. Символично, что форум открывается в День российской молодежи», — отметил Алтухов.

Программа форума включает деловые встречи, работу по секциям, тематические круглые столы, квесты, танцевальные флэшмобы, спортивные мероприятия, осмотр достопримечательностей Краснодара.

Участниками форума стали около 120 человек из России и Германии. Они посмотрели фильм об истории молодежного обмена между двумя странами, который стартовал в 2004 году после подписания соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIV Международная конференция городов-партнеров России и Германии «Установление контактов — инициация проектов — укрепление доверия: импульсы для развития германо-российских связей» пройдет в Краснодаре с 28 по 30 июня.

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