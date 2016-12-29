В Краснодаре открылся музей спортивной славы

В краснодарском Дворце спорта «Олимп» открылся музей спортивной славы. Там пока две экспозиции.

Первая посвящена Михаилу Барибану — знаменитому кубанскому легкоатлету, участнику Олимпийских игр 1972 года, двукратному призеру чемпионата Европы в тройном прыжке.

«На одной из фотографий Михаил, когда выиграл на Универсиаду. А это равноценно Олимпийским играм. Они с Витей Санеевым очень дружили. Вот самые ценные фотографии я представила сюда. Чтобы люди знали, посмотрели на маленькую часть его наград. То, что человек заработал своим трудом. Вот такие как Михаил Михайлович, Людмила Брагина, Людмила Чернова, вот Никитин — один из лучших тренеров в свое время и еще много спортсменов, которые заслуживают быть в этом зале славы», — рассказала вдова Михаила Барибана Любовь Барибан.

Вторая экспозиция посвящена женскому гандбольному клубу «Кубань». Со следующего года выставка будет пополняться новыми экспонатами, их безвозмездно будут передавать организаторам именитые спортсмены края.

«Все города имеют музеи. Завоевывали медали для края, республики, страны. Мы заслужили, чтобы нас помнили», — сказала олимпийская чемпионка Людмила Брагина.

Кроме открытия музея во Дворце спорта «Олимп» прошел и еще один спортивный праздник. Краснодарские студенты играли в футбол и состязались в стрельбе. В турнире приняли участие команды из шести высших учебных заведений, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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