В Краснодаре открылся новый ТРЦ ROYAL CITY MALL

Торгово-развлекательный центр такого формата — первый в Центральном округе города.

«Развитие и открытие торгового центра послужит на благо нашего города, даст дополнительные доходы в бюджет Краснодара, создаст новые рабочие места», — отметила глава администрации Центрального округа Краснодара Елена Малова.

Для покупателей работает оптово-розничный центр, который будет интересен бизнесменам Краснодарского края. На этажах расположились десятки магазинов.

— Интерьер весь благоприятный и товар новый, понравились новые коллекции.

— Гостеприимство чувствуется сразу, как только входишь.

— Цены очень хорошие, низкие. Здесь очень привлекательно, — поделились клиенты ТРЦ ROYAL CITY MALL.

«Здесь представлены магазины одежды, обуви, ювелирных изделий и бижутерии. Конечно же, есть зона фудкорта, представлена также многоуровневая парковка для наших покупателей», — рассказал представитель администрации торгового комплекса ROYAL CITY MALL Максим Горячев.

Еще один плюс: ТРЦ привлекателен тем, что расположен в центре города рядом с Вишняковским сквером, возде него есть развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник