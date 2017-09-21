В Краснодаре открылся первый государственный коворкинг

Он расположился в региональном Центре поддержки предпринимателей.

Офис для начинающих бизнесменов под названием «Место действия» разделили на специальные зоны. В рабочей — 26 стационарных мест и более 30 мобильных. Они укомплектованы необходимым оборудованием. Отдельное пространство выделили для проведения семинаров и тренингов.

«Здесь находится Центр поддержки предпринимателей, где молодые бизнесмены смогут получить консультации: как начать бизнес, как вести бухгалтерский учет. Здесь же они могут научиться навыкам ведения бизнеса, продвижения своего товара или услуги на рынок», — считает заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Не только молодежь должна получать такие центры, коворкинги, зоны общения, зоны продвижения, но и действующий бизнес. Сюда можно прийти и понять, что происходит, как этому научиться, как изменить свой бизнес, чтобы остаться на рынке и быть конкурентными», — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Чтобы получить возможность бесплатно работать на территории коворкинга, предприниматели должны пройти конкурс. Им необходимо прислать бизнес-идеи. Экспертная комиссия выберет наиболее перспективные проекты. Затем к каждому резиденту прикрепят наставника. Роль «старших» возьмут на себя известные бизнесмены края.

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