В Краснодаре открылся Региональный инжиниринговый центр

Презентация центра состоялась 18 июля, в ней приняли участие руководитель краевого департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков, советник министра экономического развития РФ Юлия Алферова и директор Центра Александр Решетняк.

Региональный инжиниринговый центр предоставляет предпринимателям услуги для повышения технологической готовности их предприятий за счет решения проектных, инженерных, организационно-внедренческих задач. Это новая инфраструктура государственной поддержки МСП на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Планируется, что центр будет оказывать помощь малым и средним предприятиям региона в повышении эффективности производства.

«Одним из приоритетов региональных властей является увеличение доли МСП в производственном секторе, и Центр инжиниринга создан, чтобы способствовать этому процессу», — отметил Юрий Волков.

По словам Юлии Алферовой, необходимо правильно разъяснить предпринимателям информацию о возможностях новой инфраструктуры поддержки.

«Чтобы господдержка работала и была эффективной, у бизнес-сообщества должно возникать доверие. Для этого необходима обратная связь с предпринимателями. Поэтому так важно, что здесь сегодня присутствует предпринимательское сообщество, которое имеет возможность напрямую задавать вопросы», — добавила советник министра экономического развития РФ.

Как уточнил Александр Решетняк, центр может софинансировать до 95% стоимости услуг, которые инжиниринговые компании будут оказывать предпринимателям края.

Всего на сегодняшний день в России создано 57 РЦИ, в базе данных которых уже более 5 тыс. производственных и инжиниринговых компаний и более 300 экспертов и специалистов разного профиля.

Подробную информацию о центре можно узнать по телефону Фонда развития бизнеса 8 (861) 992-03-65, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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