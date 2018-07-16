В Краснодаре открылся семейный гипермаркет торговой марки ODDA

Он расположен в торговом центре «СБС Мегамолл» на территории в 3 тыс. кв. м.

В гипермаркете можно приобрести одежду, обувь, аксессуары, игрушки и постельные принадлежности. Среди рядов есть и зоны отдыха с диванами, телевизорами и кулерами с водой.

В первый же день в магазине побывали несколько сотен человек. Главная причина такого ажиотажа, говорят посетители, — возможность одеть и обуть сразу всю семью.

— Мы как раз готовим старшего сына к школе, и младшего тоже нужно одеть. Решили зайти, тут хорошо.

— Цены удивляют. Кстати, очень хорошие вещи, приятные. Себе ничего не присмотрел, но сестре куплю подарок на день рождения, — рассказали посетители гипермаркета.

В честь открытия магазина организовали настоящий праздник. Для детей — игры с аниматором, аквагрим и соревнования. Не скучали и взрослые — для них устроили викторину. Победителям достались купоны на покупки в гипермаркете, а в сентябре одному из клиентов подарят автомобиль.

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