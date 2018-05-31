В Краснодаре открытые бассейны заработают 1 июня

Время работы бесплатных бассейнов в районе парка имени 30-летия Победы — с 10:00 до 19:00, они будут работать до 1 сентября.

По поручению главы города Евгения Первышова от ила и накопившегося мусора очистили чаши бассейнов и прилегающую территорию, резервуары наполнили дезинфицированной очищенной водой.

В преддверии нового сезона обновили системы фильтрации воды, рядом, в зоне отдыха, установили шезлонги, у каждого бассейна — по 14 штук. Привели в порядок раздевалки.

Кроме того, для активного отдыха на пляжной зоне у Дворца спорта «Олимп» установили спортивные снаряды, доступные для всех желающих в течение дня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортивный пляж с бассейнами для купания открыли в августе 2016 года, его площадь — 9 тыс. кв. м. На территории — три волейбольные площадки, раздевалки, три бассейна размером 4 м на 12 м, сделано уличное освещение.

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