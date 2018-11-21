В Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски

Концерт должен был состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. По данным СМИ, его перенесли в другой клуб, адрес которого организаторы сообщают только зрителям с билетами.

Утром 21 ноября в Arena Hall не подтверждали информацию об отмене мероприятия, однако затем стало известно о его переносе.

«Концерт переносится в другой клуб Краснодара. Дата и время не меняется. Указать новое место проведения я не могу — информация рассылается индивидуально всем купившим билеты», — рассказал менеджер исполнителя Антон Орехов.

Подтверждение отмены концерта в Arena Hall удалось получить только в комментариях на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», после этого она была удалена.

При этом зрители, купившие билеты, днем 21 ноября получили СМС о переносе выступления в клуб Bounce. Однако за полтора часа до концерта в заведении рассказали, что мероприятия у них не будет.

Накануне в Ростове-на-Дону также должен был состояться концерт репера, однако на площадке Rave возникли проблемы с электроэнергией. В итоге Хаски провел выступление без музыки и микрофонов, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в мае временно закрыли концертный зал Arena Hall из-за нарушения норм пожарной безопасности.

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