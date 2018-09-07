В Краснодаре отменили показ спектакля «Евгений Онегин»

Он должен был пройти в Музыкальном театре 12 сентября.

«По причинам, на которые мы не можем повлиять, спектакль «Евгений Онегин» отменен. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и прикладываем все усилия, чтобы такие ситуации не повторялись», — написали в аккаунте театра в Instagram.

Следующий показ «Евгения Онегина» состоится 6 декабря. Начало в 18:30. Приобретенные билеты будут действительны. Подтвердить свое присутствие, обменять или сдать билет можно в кассе.

Также зрителям предлагают бесплатно посетить любой репертуарный спектакль сентября (кроме спектакля «Опасные связи»). Пригласительный билет можно также получить в кассе театра.⠀

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