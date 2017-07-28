В Краснодаре отменили ранее выданные разрешения на строительство 800 тыс. кв. м жилья

Мэр Евгений Первышов сообщил, что работа проводится еще по 400 выданным документам.

«Считаю, что говорить о каких-то новых «правилах игры» для застройщиков не совсем верно. Никаких новых правил нет и не будет. Они уже давно выработаны и зафиксированы в нормативных актах — Градостроительном кодексе РФ, генеральном плане Краснодара, правилах землепользования и застройки. По разным причинам в прежние годы от них отступали. Сейчас наша задача — переориентировать всех застройщиков именно на строительство по всем градостроительным нормам, со всей сопутствующей социальной и инженерной инфраструктурой, с учетом требований комфортного проживания», — сказал Первышов.

Он пояснил, что в Краснодаре насчитывают несколько тысяч дольщиков, которые вложили деньги в незавершенные по вине застройщиков многоэтажки. Сейчас ведут работу по поиску вариантов достройки и сдачи таких домов в эксплуатацию.

«Чтобы предотвратить такие ситуации, мы кардинально пересмотрели процедуру выдачи разрешений на строительство. При этом тщательно проанализировали уже выданные ранее. Только за последние полгода отменили выданные разрешения на строительство почти на 800 тыс. кв. м многоквартирного жилья, по которому еще не начали привлекать дольщиков», — рассказал глава города.

По его словам, этот процесс продолжается. Каждый проект новой застройки детально рассматривают на заседании городского Градостроительного совета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проверить последние выданные разрешения на строительство.

В Краснодаре в марте прекратили выдачу разрешений на строительство в микрорайонах Гидростроителей и Юбиленом. Первышов заявил, что выдавать разрешения начнут только после решения социальных проблем.

Вернуться на ленту

Источник