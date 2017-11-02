В Краснодаре отметили 100 лет с первого заседания Законодательной рады

В ЗСК собрались ветераны органов власти, общественники и председатели кубанского парламента разных лет.

Первое заседание Кубанской законодательной Рады состоялось 1 ноября 1917 года. В ее состав входили 78 человек. Как и современные парламентарии, они издавали законы и утверждали бюджет региона.

На встрече в ЗСК обсудили изменение государственного строя в России, которое произошло в 1917 году. Как отметил председатель Юрий Бурлачко, тогда страна могла пойти по пути парламентской демократии, но история сложилась иначе. Однако во все времена у руля законодательной власти региона оказывались те, кто прилагал максимум усилий, чтобы сделать жизнь кубанцев лучше.

«Уважаемые коллеги, вы очень многое сделали для становления экономики и социальной сферы Кубани в советский период. Ваша работа пришлась на непростые годы распада СССР, депутаты и представители исполнительной власти той поры сделали то, что даже невозможно представить сегодня в тех условиях», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Нам нужно научиться беречь то, что есть. Сегодня правильная площадка, где можно услышать друг друга, где можно подкорректировать законодательство, но мы должны четко понимать, что резких движений сделать нельзя», — отметил член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Бекетов.

Тех, кто сыграл роль в политической жизни региона, наградили памятными знаками. Еще одним подарком стал шеститомный сборник. В него вошли протоколы заседаний 1917-1920 годов. Документы собрали в госархивах и библиотеках края. Сборник торжественно презентовали в здании филармонии. Именно в этих стенах 100 лет назад и состоялось первое заседание Законодательной рады.

«Это действительно знаменательное событие, оно олицетворяет собой связь времен в парламентаризме Кубани. И та Рада, и нынешние законодатели края, в том числе тысячная армия депутатов разных муниципальных уровней, все служат своим избирателям, своему народу», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко.

На здании филармонии планируют установить мемориальную табличку о первом заседании кубанского парламента.

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