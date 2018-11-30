В Краснодаре отметили 100-летие дополнительного образования России

Во Дворце искусств собрались педагоги, которые учат петь, рисовать, играть тысячи детей Кубани. Им вручили почетные грамоты. Всего в крае работает больше 250 учреждений дополнительного образования.

«Сегодня мы перед допобразованием ставим самые дерзкие задачи. Это и обновление материально-технической базы, повышение статуса педагога допобразования. Сегодня от педагога дополнительного образования зависит очень многое, это будущее нашей страны», — сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж.

Для гостей также открыли выставку, на которые талантливые дети показали свои картины и поделки.

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