В Краснодаре отметили 95-летие детской школы искусств имени Пономаренко

В Краснодаре в апреле прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию детской школы искусств имени Г. Ф. Пономаренко.

Преподавателей, учащихся и выпускников поздравила министр культуры края Виктория Лапина. Она вручила благодарности педагогам.

«За почти вековой период становления и развития детская школа искусств имени Г. Ф. Пономаренко по праву стала не только значимым культурно-образовательным центром краевой столицы, но и одним из кадровых резервов отрасли», — сказал Лапина.

Она отметила, что ежегодно талантливые выпускники школы поступают в Краснодарский музыкальный колледж имени Н. А. Римского-Корсакова, продолжают профессиональное образование в крупнейших музыкальных вузах страны и становятся известными музыкантами.

Затем состоялся праздничный концерт, где выступили учащиеся, преподаватели и концертмейстеры школы вместе с «Премьер-оркестром» ТО «Премьера», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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