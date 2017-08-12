В Краснодаре отметили День физкультурника

Сотни воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности и тренеры столицы Кубани приняли участие в показательных спортивных соревнованиях, открытых тренировках, сдаче нормативов ГТО.

С профессиональным праздником Днем физкультурника всех атлетов и приверженцев здорового образа жизни поздравил чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог.

«Краснодар стал настоящей территорией спорта. Только через организацию таких массовых ярких спортивных праздников мы привлечем детей к спорту, отлучим их от улицы. Это подтверждает и статистика — в Краснодаре в 2017 году значительно возрос интерес молодежи к спорту, в разы увеличилось количество детей, занимающихся в детско-юношеских школах», — сказал он.

На улице Красной прошли мини-турнир по регби, турниры по стритболу, бадминтону и мини-футболу, соревнования и показательные выступления по самбо, дзюдо, борьбе сумо.

Спортсменки ФК «Кубаночка», ставшие серебряными медалистами Кубка России в 2014, 2015 и 2016 годах, провели открытую тренировку, показав мастер-класс по владению мячом юным воспитанникам городской хоккейной школы «Акулы-2011».

Все желающие смогли понаблюдать и за открытой тренировкой сборной команды Краснодарского края по пауэрлифтингу и увидеть открытые тренировки по фитнесу.

У Дворца спорта «Олимп» впервые прошло масштабное показательное тестирование нормативов ГТО по туризму, которое было организовано для 130 воспитанников муниципальных школ спортивной направленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фоторепортаж с Дня физкультурника в Краснодаре смотрите здесь.

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