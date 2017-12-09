В Краснодаре отметили День Героев Отечества

Центральным событием стал митинг и возложение цветов к Мемориальной арке «Ими гордится Кубань» в сквере имени маршала Жукова.

«Знать историю своей страны и хорошо помнить героев Отечества, которые ходили по этим же самым улицам, что и мы, надо живым. И тогда никто не сможет заставить нас отказаться от наших культурных ценностей, от народных традиций, так мы будем чтить великое прошлое своей державы», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В числе почетных гостей на церемонии в Краснодаре присутствовали Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации. Каждого из 19 прославленных земляков назвали поименно.

Место проведения митинга выбрано не случайно. Арка «Ими гордится Кубань» посвящена героям Отечества.

На мраморных плитах золотом высечены имена Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации, а также Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы — уроженцев Кубани.

Под бой метронома участники митинга почтили память павших героев минутой молчания. Церемония возложения живых цветов к Мемориальной Арке прошла под музыкальную композицию «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры».

Памятную дату празднования 9 декабря Дня Героев Отечества установили в России 10 лет назад. В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года, 7 декабря отмечали как День георгиевских кавалеров.

Арку «Ими гордится Кубань» в Краснодаре создали в 60-е годы XX века, собщает пресс-служба администрации Краснодар.

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