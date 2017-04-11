В Краснодаре отметили День освобождения узников фашистских концлагерей

В Краснодаре 11 апреля отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В столицу Кубани приехали ветераны из городов и районов края.

В муниципальном концертном зале собрались представители краевой и городской общественных организаций бывших несовершеннолетних узников лагерей, депутатского корпуса и молодежных движений.

В ходе встречи организаторы рассказали, что в Краснодаре за время оккупации во время Великой Отечественной войны нацисты уничтожили почти 11,5 тыс. человек, из них 2 тыс. 187 детей. Впервые использовали так называемые душегубки, где были отравлены газом 7 тыс. горожан.

В Краснодаре в 1943 году, после освобождения от фашистов, состоялся первый в мире открытый суд над пособниками нацистов.

В настоящее время в кубанской столице проживает около 400 бывших несовершеннолетних узников. С 1988 года в Краснодаре действует общественная организация, которая с 2007 года имеет 20 отделений по всему краю, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 11 апреля состоялся митинг, посвященный Международному дню освобождения заключенных в фашистских концлагерях.

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