В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 27 марта поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, начальник Управления ФСБ России по краю Игорь Колосов, начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский, представители администрации региона и Краснодара, сотрудники главного управления Росгвардии, ветераны вооруженных сил.

«За год Росгвардия стала огромным подразделением. Оно уже с народом и в народе. Сегодня важно, чтобы те задачи, которые возложил на вас президент, вы с гордостью и с честью выполнили», — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства смогут решать масштабные стратегические задачи.

«Сегодня мы все вместе отвечаем за то, чтобы завтра было лучше, а для этого самое главное — мир, стабильность, работающая экономика в регионе и в целом в стране», — подчеркнул Кондратьев.

Продолжили торжественное мероприятие концертом с участием творческих коллективов края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ 5 апреля 2016 года объявил о создании Росгвардии. В состав новой службы перешли около 160 тыс. сотрудников и служащих МВД России. По данным на ноябрь 2016 года, там служат около 340 тыс. человек.

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