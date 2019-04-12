В Краснодаре отметили десятилетие трансплантологии на Кубани

В городе прошла научная конференция, посвященная этому событию. За десять лет кубанские медики провели больше 800 пересадок органов.

В Краевую клиническую больницу № 1 съехались медики со всего юга России. За время с момента первой операции по пересадке органов больница имени Очаповского вошла в тройку ведущих медицинских центров страны в этой сфере. Успехи кубанских специалистов отметили на федеральном уровне.

«Уровень возможностей огромен. Он вполне соответствует и даже превышает в некоторых областях мировой уровень. Это касается и хирургии, и оказания трансплантологической помощи», — сказал главный трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье.

Чаще всего на Кубани пересаживают почки. За все время хирурги сделали больше 300 подобных операций. После трансплантации пациент уже не нуждается в дорогостоящей процедуре — диализе. Обычно ее оплачивает государство. Медики не только спасают людей и повышают качество их жизни, но и улучшают экономику региона. Кроме почек, в нашем крае бесплатно пересаживают легкие, печень и даже сердце.

«Когда я увидел, что моя команда делает операции на сердце, на печени, я сказал: вперед, мы должны это освоить. Много успехов было за это время, но мы должны пересаживать больше органов и спасать людям жизни», — рассказал главный врач Краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского Владимир Порханов.

Сергей Готье и Владимир Порханов подписали договор о сотрудничестве национального исследовательского медицинского центра трансплантологии имени Шумакова и Краевой клинической больницы № 1.

Об итогах конференции рассказали заместителю губернатора Анне Миньковой. Встреча прошла в администрации региона. Обсудили такие проблемы трансплантологии, как отсутствие развитого института донорства. Чтобы его создать, нужны совместные усилия медиков, представителей власти, общественников. Необходимо провести лицензирование лечебных учреждений, наладить механизм, который поможет быстро определять потенциальных доноров. Важное место должна занять и просветительская работа.