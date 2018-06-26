В Краснодаре отметили Международный день борьбы с наркоманией

В физкультурном празднике «За здоровый образ жизни» у дворца спорта «Олимп» приняли участие более 150 подростков от 12 до 14 лет.

Во время праздника на площадке у «Олимпа» торжественно открыли гимнастический уголок с тренажерами для выполнения норм ГТО. В первый же день испытания прошли более 100 человек.

Помимо этого, в течение дня четыре отряда волонтеров закрасили более 100 надписей, которые могли иметь отношение к распространению психотропных веществ. В парках, скверах и на главной улице города Красной активисты молодежных движений раздавали прохожим буклеты и сувенирную продукцию антинаркотической направленности.

В сквере «Фестивальный» прошла акция «Альтернатива. Выбор за тобой», где на 11 тематических площадках организовали активности для детей и подростков, а также провели консультации специалистов-наркологов.

Всего в Краснодаре в Международный день борьбы с наркоманией прошло более 30 тематических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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