В Краснодаре отметили Всероссийский олимпийский день

В парках и на спортплощадках 27 июня прошли мастер-классы, показательные выступления и открытые тренировки по разным видам спорта. Например, рядом с ДС «Олимп» опасные трюки демонстрировали любители велотриала.

«Мне нравится этот вид спорта. Думаем его развивать, приглашать все новых и новых спортсменов. Я думаю, у нас это получится», — сказал призер чемпионата России по велотриалу Олег Антипов.

Центральным событием стал третий зональный этап Кубка губернатора по стритболу среди дворовых команд. В течение двух дней 84 коллектива из семи районов края сражались за путевки в финал.

«Сначала мы начали проигрывать. Но потом отдохнули один день, набрались сил и вскоре выиграли у тех команд, о которых думали, что им проиграем. Мы выиграли с большим разрывом», — пояснил игрок команды «Мустанг» Владислав Сорокин.

По итогам соревнований в следующий раунд прошли три команды из Краснодара, две из Северского района и одна из Туапсинского. Финал пройдет в начале июля в Тимашевске, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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