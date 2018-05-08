В Краснодаре отметят 73-ю годовщину Великой Победы

Праздничные мероприятия начнутся 9 мая в 9:00 с возложения цветов к памятнику Г. К. Жукову в одноименном сквере.

В 10:00 пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов погибшим защитникам Отечества на площади Памяти Героев у Вечного огня.

В 11:00 на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона, посвященное 73-й годовщине Победы. В шествии примут участие около 2,5 тыс. человек, которые парадным маршем пройдут по площади в составе 40 расчетов и одной конной группы. Также в параде примет участие моторизированная колонна из 20 единиц современной военной техники и девяти ретро-автомобилей.

В 12:00 на Театральной площади на светодиодном экране, расположенном на здании администрации города, стартует видеопроект «Стена памяти». Будут демонстрировать материалы о героях Великой Отечественной войны, которые сформированы из фотографий и документов, присланных горожанами.

В 13:00 в Краснодаре в шестой раз пройдет акция «Бессмертный полк». Горожане будут нести фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны — по улице Красной до улицы Северной к Вечному огню на площади Памяти Героев. Впереди колонны пронесут штандарты фронтов, участвовавших в битве за Берлин. Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды. Помогать участникам шествия будут около 300 волонтеров.

Завершит праздничные мероприятия концертно-театрализованное представление «Помнит сердце, не забудет никогда!», посвященное Дню Победы. Оно начнется в 20:30 на Театральной площади. Перед зрителями выступят Кубанский симфонический оркестр, заслуженный артист России Владимир Генин, солисты музыкального шоу-театра «Премьера», детских школ искусств, вокально-хореографический ансамбль «Родник» и народная артистка России Раиса Гончарова.

Завершит мероприятие фейерверк — в небо над городом выпустят 534 залпа праздничного салюта.

С афишей праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая 2018 года, можно ознакомиться здесь.

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