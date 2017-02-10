В Краснодаре отметят день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Краснодар 12 февраля отметит день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По всему городу пройдет множество тематических выставок.

Мероприятия начнутся в 8:30 у памятника зенитчикам на улице Ставропольской. Там состоится митинг в честь героев-освободителей. В 10:00 церемония возложения цветов и венков пройдет у мемориала «Жертвам фашизма». Он находится в Чистяковской роще.

В центре Краснодара, на углу улиц Красной и Гимназической, в 14:00 покажут реконструкцию боев за освобождение города. В этом месте в феврале 1943 года разведчики 121-го горно-стрелкового полка установили знамя Победы. Около 50 участников возьмут в руки оружие времен войны и воссоздадут события с исторической точностью.

Выступят творческие коллективы, пройдет выставка боевых машин, а в краснодарском музее имени Коваленко состоится мультимедийная лекция о Великой Отечественной войне. В каждом парке города будет работать полевая кухня, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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