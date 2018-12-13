В Краснодаре отметят Международный день гор

Панельная дискуссия, посвященная празднику, пройдет в краевой столице 15 декабря.

О тенденциях изменения высотных границ распространения деревьев на Западном Кавказе расскажет заслуженный эколог Республики Адыгея Валерий Акатов.

Председатель отделения Русского географического общества в Республике Карачаево-Черкесия, профессор Вячеслав Онищенко представит доклад «Современные проблемы формирования структуры и сохранения горных лесов в заповедниках Кавказа».

Кандидат географических наук Евгений Грабенко представит участникам презентацию «Леса Кавказского заповедника: история изучения, роль в сохранении устойчивого развития горных территорий региона», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РГО.

Международный день гор ежегодно отмечают 11 декабря. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам развития горных регионов планеты.

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