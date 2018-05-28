В Краснодаре отобрали пять участков для строительства спорткомплексов

После подготовки необходимых документов и проектов их могут включить в краевую программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год.

«Строительство таких спортивных комплексов для нашего города — сверхактуально, это позволит развивать физкультуру и спорт непосредственно в шаговой доступности, в спальных микрорайонах города. Тем более что краевая программа предоставляет такую возможность. Земельные участки есть, теперь нужно двигаться дальше, готовить необходимую документацию для получения финансирования», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

В результате отобрали пять муниципальных земельных участков, на которых можно разместить спортивные комплексы, спортзалы, бассейн, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Это территории в разных частях города, в основном в спальных микрорайонах:

— улица имени Фадеева, 421/1 — участок около 2,5 тыс. кв. м для размещения спортивного зала для художественной гимнастики и прыжкам на батуте;

— улица имени Анны Ахматовой, 14 — участок площадью 11, 3 тыс. кв. м для размещения бассейна;

— улица имени Вавилова, 37 — участок площадью более 11 тыс. кв. м для размещения спортивного зала для игровых видов спорта и единоборств;

— улица имени 70-летия Октября, 10/1, площадь 3,2 тыс. кв. м для строительства спортзала для единоборств и бокса;

— в станице Старокорсунской по улице Красной, 1 — площадь более 18 тыс. кв. м, предполагается построить спортивный зал для игровых видов спорта.

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