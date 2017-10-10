В Краснодаре отопительный сезон начнется 11 октября

Подачу тепла в жилые дома начнут по заявочному принципу.

Постановление о начале отопительного сезона для жилого фонда подписал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК пояснили, что, несмотря на комфортную температуру наружного воздуха, принято решение начать отопительный сезон на этой неделе. Это позволит к моменту похолодания отрегулировать тепловое хозяйство города, обеспечить подачу тепла в дома в полном объеме.

Согласно постановлению, с 11 октября теплоснабжающим организациям города, а также предприятиям и учреждениям, имеющим на своем балансе отопительные котельные, поручили обеспечить подачу тепла в жилые дома, общественно-деловые и промышленные здания по заявкам граждан. Если многоквартирный дом обслуживает ТСЖ или управляющая компания, для начала подачи тепла нужно направить заявки в теплоснабжающие организации.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что по новым требованиям уже не действует правило, когда пуск тепла должен производиться, если средняя температура наружного воздуха в течение трех дней составляет менее 8 °С. Решение о старте отопительного сезона принимает администрация города.

На территории Краснодара расположено более 6,4 тыс. многоквартирных домов. Из них более 3,7 тыс. зданий с центральной системой отопления. Подачу тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы осуществляют 236 муниципальных и ведомственных котельных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 октября по заявочному принципу начался отопительный сезон.

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