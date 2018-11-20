В Краснодаре отпраздновали новоселье жители поселка «Австрия» и ЖК «ИНСИТИ-парк»

Это проекты, которые воплотила в жизнь группа компаний «ИНСИТИ».

«Это несколько десятиэтажных домов, в которых, как показал опыт, удобно, качественно и комфортно проживать. Кроме того, мы сдали в этом году коттеджный поселок «Австрия» на 350 квартир, который практически жилой дом на земле», — рассказал директор группы компаний «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

Как на любом новоселье, были песни, угощения, насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей. Многим гостям в этот день вручили бытовую технику, электронику и другие полезные подарки.

«Я купил квартиру в восьмом литере, который сдавался первым. Я всем доволен, сдали раньше времени», — сказал новосел ЖК «ИНСИТИ-Парк» Иван Демьянов.

Профессиональные спортивные площадки во дворе позволят жителям нового жилого комплекса проводить досуг, играя в футбол, баскетбол, волейбол. Благодаря новому архитектурному решению двора, стилобату, места в нем хватило и крытой автопарковке, и детским площадкам, и зоне барбекю. Все проекты компании отличаются комплексным подходом — вниманием к инфраструктуре жилья и благоустройством территории.

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