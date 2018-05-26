В Краснодаре отработают переоформление участков многодетных семей из аренды в собственность

Поручение дал мэр Евгений Первышов. Он встретился с инициативными группами многодетных семей, которые в разные годы получили в Краснодаре земельные участки под ИЖС.

«Совместно с администрацией Краснодарского края мы стараемся выполнить все обязательства по предоставлению участков многодетным семьям и обеспечению их инфраструктурой. Здесь есть положительные изменения. Но нужно понимать, что решение таких вопросов, прежде всего, зависит от возможностей финансирования из краевого и федерального бюджетов. Мы ведем постоянную совместную работу с профильными краевыми ведомствами, ресурсоснабжающими организациями. Поэтапно будем все эти задачи выполнять», — сказал Евгений Первышов.

О том, как обстоит ситуация с обеспечением необходимой инженерной инфраструктурой территорий, где в Краснодаре выделялись участки семьям с тремя и более детьми, глава краевого центра рассказал вице-губернатору Сергею Болдину в ходе видеоселектора. Обсудили возможности выделения финансирования.

Инфраструктурные вопросы стали также одними из главных на встрече Евгения Первышова с представителями многодетных семей Краснодара.

В ходе встречи директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал, на каком этапе находится реализация разработанных дорожных карт по подведению и строительству коммуникаций к земельным массивам, на которых в Краснодаре выделены участки многодетным семьям.

Проекты по строительству сетей газо-, водо- и электроснабжения, канализации и дорог уже готовы. По тем, которые прошли экспертизу, администрация Краснодара подает заявки в действующие краевые программы.

В 2017 году обеспечены сетями водоснабжения участки для многодетных семей в поселке Лазурном. В планах — строительство здесь водозабора.

Отдельно обсудили ситуацию с дорогами. Проекты по ним также готовы. Строить дороги в районах, где выделялись участки многодетным, будут в два этапа — сначала сделают гравийные, а после того, как территории застроятся, уложат асфальт.

На встрече обсудили механизм переоформления из аренды в собственность земельных участков, на которых уже построили индивидуальные жилые дома. Евгений Первышов поставил задачу правовому департаменту — уточнить предусмотренный в законодательстве механизм и ознакомить с ним представителей инициативных групп многодетных семей, чтобы они могли им пользоваться.

Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1 тыс. кв. м. Всего поэтапно выделили 2 тыс. 470 участков, в том числе — в хуторе Копанском, в станице Старокорсунской, в хуторе Октябрьском, в хуторе Новом, в поселке Лазурном.

По данным на май, в Краснодаре поставлены на учет и претендуют на получение земельных участков 3 тыс. 155 семей с тремя и более детьми, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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