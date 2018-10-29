В Краснодаре отремонтировали 2 км улицы Гагарина

В краевой столице полностью завершили ремонт дороги на участке от улицы Герцена до улицы Парковой. Об этом стало известно на совещании в администрации города, которое провел глава краевого центра Евгений Первышов.

«Сейчас время специалисты подрядной организации «Дортранссервис» завершили укладку финального слоя асфальтобетона на проезжей части улицы Гагарина, на съездах во дворы. Кроме этого, отремонтировали тротуары, установили бордюры и новые люки коммуникаций, заменили дорожные знаки и указатели, нанесли дорожную разметку», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются работы на еще двух участках улицы Гагарина — от Парковой до Аэродромной и от Каляева до Герцена общей длиной 470 м. Срок их завершения — до конца ноября. В результате улица Гагарина будет отремонтирована на всем протяжении. Также завершены работы по ремонту подъездной дороги к НСТ «Кубанское яблоко».

Работы велись в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ этапа 2018 года в Краснодаре уже полностью выполнен ремонт 59 участков дорог, еще на семи он в стадии завершения.

Всего с начала года в Краснодаре отремонтированы 62 участка дорог общей протяженностью 71,2 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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